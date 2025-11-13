Bragarnik: “Tener al mejor jugador del mundo en nuestra casa es algo muy lindo”

“Soy argentino y es un orgullo poder ofrecerles nuestra casa y que toda la gente pueda ver esto”, añadió el dirigente, quien reiteró con orgullo “que el mejor está en nuestro vestuario cambiándose”.

Bragarnik, que adquirió el club en diciembre de 2019, agradeció a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) que aceptara “el ofrecimiento y nuestra hospitalidad”.

“Fue una casualidad, porque iban a preparar un amistoso, y están muy contentos”, explicó el agente futbolístico argentino, que señaló que este tipo de acontecimientos “son buenos para Elche”.

“Tener a la selección española, campeona de Europa, o a la Argentina, campeona del mundo, hace que la ciudad siga creciendo”, indicó Bragarnik, quien deseó poder seguir trayendo a Elche “muchos más eventos”.

El dirigente del Elche no se mostró sorprendido por la respuesta del público, con más de 20.000 aficionados, al recordar que “a Leo Messi no se le veía aquí (en España) desde el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu”, en alusión a las fechas previas a la pandemia.

“Que los niños puedan contar mañana en el colegio que han visto entrenar a Leo Messi es algo histórico”, valoró el agente futbolístico.

“No se sabe cuándo puede volver y es algo que no se puede ver todos los días”, añadió Bragarnik, quien destacó la presencia en el entrenamiento de compatriotas suyos llegados desde varias provincias españolas.

En este sentido, el propietario del Elche desveló que el club decidió abrir las puertas una vez comenzada la sesión para que ningún aficionado se quedara sin ver a la campeona del mundo y ante el temor de que se revendieran las invitaciones.

Bragarnik, por último, destacó que el club se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia, con acontecimientos como la presencia de las selecciones española y argentina y la próxima visita del Real Madrid.

“Ya dije que esta propiedad iba a prometer trabajo y esfuerzo para poner al Elche donde ha estado en otras épocas. No ha sido fácil, porque ha habido viaje de ida y vuelta, pero estamos en un buen momento”, concluyó. EFE1004341