Cáceres y Aguirre destacan exigencia que Uruguay tendrá en amistoso ante México

"El profe Bielsa sabe que México tiene una liga muy competitiva y dinámica. Me ha dicho que los partidos de fase final aquí muchas veces son de nivel europeo; él ve todos los partidos conoce a todos los jugadores y sabe lo que esta selección nos puede exigir en este partido", afirmó Cáceres, quien juega para el América local.

Este sábado, en Torreón (Coahuila), en el norte de México, el equipo del seleccionador argentino Marcelo Bielsa de medirá a la selección de Javier 'Vasco' Aguirre en el primero de los dos partidos amistosos de esta fecha FIFA; el segundo será el próximo martes ante Estados Unidos en Tampa, Florida.

Cáceres destacó lo provechoso que será este partido ya que la llamada Liga MX es una de las mejores en el continente.

"Para mí, la liga mexicana es la segunda mejor del continente, cada vez recibe a más jugadores que vienen de Europa. México tiene muy buenos jugadores aunque no se les han dado resultados a la hora de competir de manera internacional con su selección", puntualizó el defensa.

Rodrigo Aguirre, quien también juega para el América, coincidió con su compañero en lo complicado que será medirse a México y negó que Marcelo Bielsa les pida información sobre los jugadores de la liga de este país.

"Somos varios jugadores que conocemos al fútbol mexicano, hay muchos de nosotros en esta liga que es muy competitiva, pero no creo que Marcelo necesite que le compartamos ningún conocimiento. Él conoce a todos los jugadores y analiza muy bien a todos los rivales", explicó Aguirre.

Sobre su momento con selección, el delantero reconoció que se lo debe a sus actuaciones con las Águilas, al que Bielsa dirigió en la temporada 1995-1996, al que considera uno de los equipos de mayor jerarquía a nivel mundial.

"El 'profe' tiene muy claro en el equipo que estoy, me dice que aproveche estar en uno de los mejores clubes del mundo, eso me hace sentir afortunado. Con el América encontré mi lugar en selección, la exigencia en el América es al máximo, así lo he afrontado y es lo que me ha traído a selección", concluyó el artillero.

La selección de Uruguay clasificó en el cuarto puesto de la eliminatoria de la Conmebol para la Copa del Mundo 2026 del próximo año.