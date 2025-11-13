El Alianza F.C. elimina al Universitario y se mete en semifinales del Clausura panameño

Con este triunfo, el conjunto aliancista enfrentará en semifinales al San Francisco F.C., que terminó la ronda regular como líder de la Conferencia Oeste.

El partido comenzó con el Universitario volcado al ataque, mientras el Alianza se replegaba y buscaba hacer daño al contragolpe.

En el minuto 8, un descuido defensivo de los universitarios permitió que Alcides Díaz filtrara un pase a John Jairo Alvarado, quien definió ante la salida del arquero rival para adelantar 1-0 a los "pericos".

Cuatro minutos después, el Universitario rozó el empate con un cabezazo de Juan Tobón que se estrelló en el poste izquierdo, y en la misma acción Andrick Edwards probó con un potente disparo que exigió al guardameta Jean Ambuila.

Cuando el Alianza parecía tener el control del juego, un tiro de esquina ejecutado por José Matos al minuto 37 fue aprovechado por Edwards, que con un certero cabezazo puso el 1-1 en el marcador.

El cuadro aliancista tuvo la oportunidad de retomar la ventaja dos minutos más tarde, pero el portero Andrés Pérez evitó los goles de Alvarado y Reynaldiño Verley, manteniendo la igualdad con la que concluyó la primera mitad.

En el complemento, ambos equipos bajaron la intensidad y priorizaron el orden defensivo.

La ocasión más clara llegó al minuto 68 con un remate de Uziel Maltez que se fue desviado, y al 74 Ambuila respondió bien ante un cabezazo de Aldair McKenzie.

Con el empate 1-1, el duelo se extendió al tiempo extra.

Al minuto 95, Reyniel Perdomo puso el 2-1 para el Alianza con un cabezazo, pero cinco minutos después Edwards volvió a aparecer para empatar a dos el marcador con un potente disparo cruzado.

El 2-2 se mantuvo hasta el final del alargue, obligando a definir todo desde los once pasos.

En la tanda de penaltis, el Alianza fue más efectivo y se impuso 3-2, sellando su clasificación a las semifinales del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.