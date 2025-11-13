El arma secreta de Inglaterra para el Mundial: zapatillas que conectan pisada con la mente

Nike las llama "las zapatillas que alteran tu mente" y se pondrán a la venta en enero de 2026, pero la marca estadounidense ya se las ha dado a los futbolistas de Inglaterra para que prueben sus beneficios.

"Me han dicho que se pueden concentrar mejor en las reuniones de equipo si llevan estas zapatillas y espero que se lo crean", dijo Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, al ser preguntado por ellas. "Quizás lo más importante es que se lo crean. No sé cuál es la ciencia detrás de ello. Me lo quieren comentar, pero aún no he tenido tiempo para ello. Eso sí, todos los jugadores las llevan", añadió el alemán.

Según la empresa de calzado, que es la proveedora oficial de ropa de Inglaterra, estas zapatillas ayudan a "activar los sentidos para mejorar la rutina preentrenamiento" y que mientras otras bloquean "las sensaciones", estas las amplifican.

"Funcionan al conectar las áreas sensoriales de tu cerebro a través de los miles de mecanorreceptores que existen en la planta de los pies", explican en la página web de Nike.

Para las imágenes promocionales, Nike ha utilizado a uno de sus buques insignia, Erling Haaland, el delantero del Manchester City que ha marcado 27 goles entre club y selección esta temporada.

El noruego muestra la clave de estas zapatillas de aspecto plástico, una serie de 22 minipelotas hechas de espuma y colocadas en la suela que son las encargadas de activar los mecanorreceptores del pie.

"Por lo visto hacen algo a tu cerebro, eso es lo que me han dicho" añadió Konsa, central del Aston Villa.

En la Eurocopa de 2024, en la que alcanzaron la final que perdieron contra España, los ingleses ya confiaron en un dispositivo para tratar de recopilar información sobre cómo dormían, su frecuencia cardíaca e incluso los niveles de estrés.

Este dispositivo que costaba más de 300 euros no les sirvió, eso sí, para frenar el gol de Mikel Oyarzábal en la final de Berlín.