El Barça completa el último entrenamiento de la semana y tendrá cuatro días de descanso

Los porteros Joan Garcia, Wojciech Szczesny y Eder Aller, los defensas Eric Garcia, Alejandro Balde y Gerard Martín, y el centrocampista Marc Bernal han sido los hombres que se han ejercitado bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.

Bernal, que apenas ha tenido minutos desde que reapareció el pasado 14 de septiembre tras más de un año de ausencia por una grave lesión de rodilla, ha dedicado una parte de la sesión a disputar un partido con el Barça Atlètic.

El joven centrocampista, falto de ritmo de competición, ha sido el único jugador cedido por el Barcelona para el partido amistoso que la selección de Cataluña disputará el próximo martes contra Palestina.

Asimismo, Flick no ha podido contar con los once jugadores convocados con sus respectivas selecciones: Olmo, Cubarsí, Fermín y Ferran (España), Lewandowski (Polonia), Rashford (Inglaterra), Kounde (Francia), Christensen (Dinamarca), De Jong (Países Bajos), Roony Bardghji (Suecia), Araujo (Uruguay) y Kochen (Estados Unidos).

Tampoco han participado en la sesión los lesionados Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', Raphael Dias 'Raphinha', Marc Casadó y Lamine Yamal.