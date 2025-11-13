El brasileño Marcao, con una contusión de tobillo, se une a la lista de convalecientes

Marcao, titular en los últimos partidos en el equipo que entrena el argentino Matías Almeyda, ya no se ejercitó el miércoles junto a sus compañeros en ciudad deportiva sevillista, al igual que este jueves, y "queda pendiente de evolución", ha anunciado el club en un comunicado.

En la lista de bajas por dolencias físicas están el medio francés Lucien Agoumé, que se recupera de un golpe que recibió ante la Real Sociedad hace tres jornadas; o el delantero chileno Alexis Sánchez, que padece una dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho que se produjo también en San Sebastián.

También se recupera el central portugués Fabio Cardoso, que sufrió hace dos semanas una lesión muscular en el soleo de la pierna izquierda; y el delantero Isaac Romero, que se produjo la pasada semana una lesión en el aductor de la pierna derecha.

El último que ingresó en el grupo de lesionados, antes que Marcao, fue el central César Azpilicueta, baja de última hora el pasado sábado ante Osasuna por una lesión en el soleo de la pierna derecha.

En la sesión de este jueves tampoco estuvieron con el grupo el delantero Gerard Fernández y el central francés Tanguy Nianzou, quienes realizaron trabajo específico en el gimnasio, informó el Sevilla.

El equipo trabajará hasta el sábado, descansará el domingo y retomará los entrenamientos el próximo lunes, día en el que se intensificará la preparación del próximo partido, fijado en el campo de Espanyol el lunes 24 de noviembre.

Para esa cita, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, es baja segura el lateral derecho José Ángel Carmona, quien vio el pasado sábado en la victoria ante Osasuna (1-0) la quinta tarjeta amarilla, con la que cumple ciclo y ha sido sancionado con un encuentro de suspensión.

Los jugadores que siguen estos días con sus selecciones son los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el chileno Gabriel Suazo y el serbio Nemanja Gudelj.