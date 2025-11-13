Francia, vigésima novena selección en el Mundial 2026

La vigente subcampeona -perdió ante Argentina en la final de Catar 2022- amarró su primer puesto del Grupo D al ganar con autoridad en París a Ucrania (4-0) con dos goles de Kylian Mbappé, Michael Olise y Hugo Ekitike.

El conjunto francés, bicampeón del mundo (1998 y 2018), e Inglaterra, ganador del Mundial de 1966, son los únicos, hasta ahora, de Europa con el billete amarrado.

Veintinueve de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:

. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia. EE