Gerardo Martino admite que su regreso a Atlanta fue una “sorpresa”

"No lo consideraba -el regreso-. El Atlanta era uno de los equipos que tenía entrenador por un tiempo prolongado", aseguró Martino en una mesa redonda con un grupo reducido de medios, incluido EFE, días después de que el club oficializase su vuelta.

Martino ha pasado una temporada alejada de los banquillos después de dejar el del Inter Miami a finales de 2024, alegando motivos personales.

Después de pasar los primeros meses del año en Rosario, su ciudad natal, alejado del mundo del fútbol, Martino empezó a pensar en su futuro, siguiendo de cerca las ligas sudamericanas, europeas y la MLS y "empezando a considerar situaciones".

"Había otros equipos que ya se sabía que iban a cambiar de entrenador. A lo mejor estaba más atento a ese tipo de posibilidades, por si llegaba la posibilidad de trabajo", dijo Martino.

"Para mi fue una sorpresa una vez salió el entrenador anterior", añadió el técnico argentino, refiriéndose al despido en octubre de Ronny Deila tras una decepcionante temporada, en la que el Atlanta United no logró clasificarse para los 'play-off'.

En declaraciones recogidas por The Athletic, el director deportivo del Atlanta United, Chris Henderson, dijo que "la identidad, el estilo de juego y las cualidades de liderazgo" de Martino "están en sintonía con los valores del club".

"Cuanto más avanzábamos en nuestra búsqueda de entrenador, más evidente se hacía que el 'Tata' es el mejor candidato para llevar al Atlanta United al nivel de excelencia que nuestros aficionados merecen, un estándar que él mismo ayudó a crear", añadió.

Con su regreso al Atlanta United, Martino vuelve al club donde logró sus mayores éxitos en la MLS. El rosarino asumió el mando del equipo desde su fundación en 2017, y un año después lo llevó a conquistar el título de liga.

"Aquello era como jugar al 'Gran DT', elegir a los jugadores para que vengan a representar una idea, fue una etapa muy linda pero muy diferente", dijo.

"Atlanta necesita dos libros de pase para acabar de construir el equipo que a mi me gustaría", añadió.

Ahora, su objetivo es que el equipo sea competitivo cuando empiece la liga en febrero.

"Tenemos que buscar que el equipo que en febrero esté en campo sea un equipo competitivo. Competitivo, en buena forma, con posibilidades, para lo que pueda venir a mitad de año se incorpore en un ambiente mucho más sano, competitivo, con expectativa e ilusión", dijo.

Martino también habló del papel de su sucesor en el banquillo del Inter Miami, el también argentino Javier Mascherano.

"He visto algunos partidos, creo que el hecho de llegar a instancias finales de casi todas las competiciones avala el trabajo del equipo. el equipo está muy bien y con posibilidades", afirmó el rosarino.

Aunque pensando en el futuro, avisó que el retiro de Jordi Alba y de Sergio Busquets al final de esta temporada "no es un tema menor".