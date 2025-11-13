Gobierno de Ecuador y Fundación Real Madrid se unen para formar entrenadores comunitarios

El acuerdo se enfocará en la capacitación de 350 instructores que lideran el proyecto gubernamental 'Vamos a la Cancha', una iniciativa que beneficiará a más de 70.000 personas a nivel nacional.

Los entrenadores recibirán formación especializada en valores deportivos, prevención de la violencia, desarrollo emocional, social e inclusión de personas con discapacidad en el deporte. Los cursos y talleres se impartirán en formatos sincrónicos, virtuales y presenciales en Ecuador.

El Gobierno catalogó a la alianza como "estratégica" ya que "reafirma el compromiso" del Ejecutivo "con el desarrollo humano y la transmisión de valores" a través de la metodología propia de la Fundación: "Por una educación REAL: Valores y Deporte".

"Este convenio permitirá capacitar a los instructores que acompañan diariamente a los niños y jóvenes, promoviendo inclusión, bienestar y desarrollo comunitario", señaló el viceministro de Deporte, José David Jiménez.

Este proyecto es parte de los esfuerzos del Gobierno para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos grupos criminales, una problemática que ha registrado un crecimiento importante en los últimos años.