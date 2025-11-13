Hamed, jugador palestino, espera "un día histórico" ante Euskadi para dar voz a su pueblo

Este partido amistoso trasciende más allá de lo deportivo y, según la previsión de la Federación Vasca de Fútbol, reunirá en 'La Catedral' a más de 50.000 personas para lanzar un mensaje de solidaridad con Palestina, a través de un altavoz que es capaz de llegar como ninguno a todos los rincones del mundo: el fútbol.

Hamed, de padre palestino y madre española, nació en Leioa (Bizkaia) hace 27 años. En 2019 debutó con Palestina y suma ya 34 partidos oficiales con su selección, pero ninguno tan especial como el del próximo sábado en el estadio del equipo de su corazón, el Athletic Club, y de un significado tan especial.

"Somos representantes de todo el pueblo palestino a nivel mundial y tenemos la oportunidad de dar voz a toda esa gente que vive tanto dentro de Gaza como en el resto del mundo. Y hay que recordar que lo más importante de este partido es defender la causa palestina", recalca el futbolista en una entrevista con EFE.

Admite el futbolista que "las cosas están bastante mejor" en la Franja desde que hace un mes entró en vigor el alto el fuego, pero recalca que ese cese de los ataques "debe ser por completo y no por momentos".

"Vamos a intentar dar esa esperanza a todo el pueblo palestino con este partido. Me gustaría animar a todas las personas que se acerquen a Bilbao antes, durante y después del partido a apoyar la causa palestina. Va a ser un día histórico e inolvidable para todo el mundo", incide Yaser.

Los deportistas han vivido un recibimiento "espectacular" en Bilbao y Hamed no oculta que en las primeras horas de concentración sus compañeros, algunos de ellos en equipos europeos de Alemania o Islandia, no paran de preguntarle por los jugadores vascos a los que se van a enfrentar y cómo es 'La Catedral'.

"Es la primera vez que Palestina va a jugar en Europa y hacerlo en un estadio tan bonito, tan emblemático y con tanta historia es muy emocionante. Estamos muy ilusionados", añade el central, que pasó por las categorías inferiores del Athletic, entre alevín y cadete, y compartió vestuario con jugadores como el portero de la selección española Unai Simón, Unai Núñez o Asier Villalibre.

Tras la pandemia, Hamed decidió hacer las maletas para emprender una aventura futbolística que le ha llevado por Baréin, Egipto, Emiratos Árabes o India. Actualmente juega en el Al-Gharafa catarí junto al exmadridista Joselu Mato, el portero, ex del Sevilla y PSG Sergio Rico, o Álvaro Djaló, delantero cedido por el Athletic.

"Para mí es un honor y un sueño jugar en San Mamés con la camiseta de Palestina contra la selección de Euskadi. Es algo que nunca me hubiera imaginado", admite Yaser, que además de "defender la causa palestina" confía en que este amistoso también "ayude a que la Euskal Selekzioa (Selección Vasca) se pueda hacer oficial pronto".

La intensidad de los entrenamientos del combinado que entrena Ehab Abu Jazar, como el que llevó a cabo en las instalaciones del Athletic en Lezama antes de que Hamed ofreciera esta entrevista, deja claro que este test tiene carácter amistoso, pero solo antes y después de los noventa minutos.

"Una vez que pite el árbitro el inicio del partido ya no hay amigos. Es cierto que es amistoso, pero tenemos la responsabilidad de dar una buena imagen y de hacerlo lo mejor posible para intentar ganar el partido", recalca el jugador vasco-palestino.