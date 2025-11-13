Jude Bellingham vuelve con Inglaterra

El jugador del Real Madrid se había perdido las dos últimas convocatorias de Thomas Tuchel, una en septiembre cuando aún se estaba recuperando de la cirugía en el hombre y otra el mes pasado por decisión del alemán.

El centrocampista, que fue suplente y sustituyó a Morgan Rogers, estuvo muy participativo y originó la jugada del segundo gol al robar la pelota en campo propio y filtrar un pase para Phil Foden, la otra novedad de la convocatoria, que abrió a banda para Eberechi Eze, que definió con un disparo a la escuadra.

El joven, de 22 años, pidió la bola en todo momento y dejó destellos de su enorme calidad con dos arrancadas en las que se zafó de varios defensores, aunque en ambas no estuvo acertado en el último pase.

Al inicio del partido, cuando su nombre fue anunciado por megafonía, se escucharon algunos pitos, que se repitieron cuando salió a calentar y posteriormente a su entrada al campo, pero prevaleció la gran ovación que le brindó todo el estadio de Wembley.

El ambiente venía cargado desde la previa por el debate de los medios británicos sobre como podía encajar Bellingham en el esquema de Inglaterra tras haber conseguido la clasificación al Mundial sin su presencia, llegando, algunos de ellos, a preguntar a los aficionados en las inmediaciones del estadio si debería comenzar de inicio y que posición debía ocupar.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, lo colocó como mediapunta, en la posición de '10' donde el alemán, en la previa del encuentro, reconoció que era su mejor posición.

"Jude viene como número 10 porque es su mejor posición. Tiene la capacidad de llegar y marcar goles. Puede parecer fácil, pero es una cualidad sobresaliente. Vamos a tratar de encontrar ese espacio para él para que llegue y marque goles", expresó Tuchel

"Creo que no es una sorpresa para él competir en esa posición. Lo sabe que yo le quiero ahí porque desde ese lugar encuentra posiciones de número 9. Tiene hambre y determinación de anotar, que es lo que vemos en el Real Madrid y con suerte, también lo veremos para nosotros", añadió.

Tuchel reconoció que el ambiente de la selección en las últimas convocatoria había sido muy bueno, pero subrayó en varias ocasiones que está muy contento de tener al inglés de vuelta.

"Es bueno que está de vuelta", admitió. "Ha habido un buen ambiente en las dos últimas convocatorias y todo el mundo está contento. Hay un ambiente competitivo, buenos ánimos y todos están contentos. La actitud y la energía en el campo es la adecuada. Nos queda una sesión de entrenamiento por delante y Jude es parte de ella".

Inglaterra cierra el domingo la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Albania, pero sin nada en juego y en un duelo en el que todo hace indiciar que Bellingham saldrá como titular.