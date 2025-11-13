Kimmich, baja alemana contra Luxemburgo por lesión de tobillo

"Nuestro capitán sufrió una lesión en la cápsula del tobillo derecho y aunque mañana viajara con el equipo no podrá jugar", dice un comunicado de la DFB.

Mientras que en su club. el Bayern Múnich, Kimmich suele jugar en el centro del campo en la selección su posición habitual en los últimos partidos ha sido la de lateral derecho.

Kimmich publicó en su cuenta de Instagram una foto que lo muestra sentado en un sofá. "De momento, lamentablemente, éste es mi puesto de trabajo. Lo daré todo por estar otra vez en el campo el lunes", escribió Kimmich.

El lunes Alemania juega contra Eslovaquia un partido que puede ser decisivo para la clasificación al Mundial puesto que los dos equipos llegarían empatados en puntos si ganan sus respectivos compromisos mañana.

