Kishi Núñez, De la Vega y Montiel, en pugna por premios Marta y Puskas al mejor gol

La delantera de Boca Juniors, de 19 años, entró así en una rutilante lista en la que se encuentran la propia Marta -por un gol para Orlando Pride contra Kansas City Current, marcado el 22 de marzo en la liga femenina estadounidense-; la mexicana Lizbeth Ovalle, hoy futbolista del Orlando Pride, pero nominada por su actuación en el Tigres; y la española Mariona Caldentey (Arsenal inglés).

El anotado por Kishi fue el del triunfo (1-0) de Argentina sobre Costa Rica en la primera fase del Mundial sub-20 de Colombia. El encuentro se jugó el 8 de septiembre de 2024 y el tanto fue una excepcional ejecución de la de Isidro Casanova (provincia de Buenos Aires) desde poco más allá del centro del campo que encontró a la portera 'tica' fuera del área chica.

Para el premio Puskas, los argentinos De la Vega y Montiel pugnarán con, entre otros, el español Lamine Yamal (Barcelona), los brasileños Alerrandro (Vitória) y Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) y el mexicano Carlos Orrantía (Atlas).

De la Vega anotó dos tantos en la goleada de su equipo (0-7) frente al Cruz Azul mexicano, durante la disputa de la Leagues Cup, mientras que Montiel dio el triunfo al 'Rojo' de Avellaneda frente al Independiente Rivadavia en octavos de final del torneo Apertura de la Liga argentina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dos premios rinden homenaje a los mejores goles marcados en el fútbol femenino y masculino entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025 (ambas fechas incluidas) y los ganadores serán elegidos tanto por los aficionados como por un grupo de expertos.

La FIFA recordó que los votos de los aficionados como los de un panel formado por FIFA Legends tendrá el mismo peso en la decisión.

La votación está abierta desde este jueves y finalizará el próximo 3 de diciembre y se realiza mediante una aplicación específica en la página FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025.

. Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

. Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

. Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

. Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

. Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

. Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

. Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

. Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

. Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

. Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

. Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024.

. Alerrandro | Vitória-Cruzeiro 19 de agosto de 2024

. Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

. Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

. Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

. Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

. Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

. Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

. Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

. Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

. Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

. Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025.