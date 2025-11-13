Turquía sanciona a 102 futbolistas por participar en apuestas deportivas

Estas medidas forman parte de una exhaustiva investigación en la que ya han sido arrestados árbitros y el presidente de un club. En un comunicado, el Comité informó de las sanciones. Entre los afectados se encuentra el internacional senegalés Allasane Ndao, del club Konyaspor, quien ya ha anunciado que recurrirá la sanción ante el tribunal de arbitraje.

Otros sancionados son Eren Elmalı, jugador del actual líder de la liga turca, el Galatasaray, y cuyo nombre ya había sido eliminado de la convocatoria de la selección nacional, así como su compañero de equipo y del combinado sub-21, Metehan Baltacı.

La TFF ya había remitido previamente a 152 árbitros al Comité por participar en apuestas. De ellos, 149 no podrán arbitrar por períodos que van de ocho a doce meses.

Además, la semana pasada fueron arrestados 24 colegiados. Siete de ellos, junto a Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor (de la Superliga turca), han sido enviados a prisión preventiva bajo la acusación de supuestamente influir en los resultados de los partidos.

Este escándalo ha generado un gran revuelo en el fútbol turco. La TFF ha prometido erradicar el fenómeno de raíz, aunque ha matizado que, si bien la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero con las apuestas, no hay indicios de amaños organizados.

Fuente: EFE