Un minuto de silencio en el Francia-Ucrania para recordar los 10 años de los atentados 13N

Los jugadores de ambas selecciones y los cerca de 45.000 espectadores guardaron un escrupuloso minuto de silencio mientras las pantallas del estadio exhibían el lema de la ciudad de París en latín: "Fluctua nec mergitur" (zarandeada por la olas, pero no se hunde).

Los ataques yihadistas de aquel 13 de noviembre de 2015 comenzaron precisamente durante un partido de la selección de Francia, que jugaba en el Estadio de Francia de Saint-Denis un amistoso ante Alemania.

Entonces, unas detonaciones se escucharon a las afueras del recinto. Eran las 21:17 horas y el portugués Manuel Dias fue la primera de las 132 víctimas mortales de aquella noche.

Tras este primer muerto en Saint-Denis, los comandos yihadistas, armados con explosivos y fusiles kalasnikovs, atacaron en París cinco terrazas y restaurantes del distrito XI y del X (39 fallecidos en total) y la sala de conciertos Bataclan (92 víctimas).

