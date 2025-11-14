1-0. Eslovaquia mantiene vivo el sueño mundialista y se jugará el billete con Alemania

Un marcador que pudo ser más amplio para los centroeuropeos, que no disputan una fase final de un Mundial desde el año 2010 en Sudáfrica, de no haberse topado con el video arbitraje, que dejó sin validez dos de los tres tantos logrados por el conjunto eslovaco en la segunda mitad.

Si a los 55 minutos el colegiado, a instancias del VAR, dejó sin validez el gol de falta de Lukas Haraslin al entender que Milan Skriniar, situado en posición antirreglamentaria, se interpuso en la trayectoria del balón, diez minutos más tarde el árbitro rumano Istvan Kovacs anuló un nuevo tanto a los locales, en esta ocasión, por mano.

El delantero eslovaco David Strelec desvió con el brazo, como se pudo comprobar en las imágenes, una falta lateral botada por Haraslin, en la que el atacante del Sparta de Praga volvió a demostrar su precisión en el golpeo del balón.

Nada pudo impedir, sin embargo, que Tomas Bobcek trasladara finalmente la superioridad de la selección eslovaca al marcador, al enviar a las redes (1-0) un saque de esquina botado por Laszlo Benes a los noventa y un minutos de juego.

Un triunfo que permitirá a Eslovaquia, en la que jugó los noventa minutos el lateral del Atlético de Madrid David Hancko, llegar a la última jornada empatado a puntos con Alemania, con la que se jugará el próximo lunes el billete mundialista en la ciudad germana de Leipzig.

Duelo en el que a los eslovacos, pese a ganar por 2-0 en el choque de ida, sólo les valdrá la victoria para certificar el billete directo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, dada la mejor diferencia de goles del equipo alemán.