Brasil golea a Nueva Zelanda (12-0), y le ha endosado ya 31 tantos en tres amistosos

Los goles del equipo brasileño fueron marcados por Vanin, Ana Luiza, Simone y Lucileia, todas ellas por partida doble, y con uno Emilly, Diana, Luana y Natalinha.
El encuentro se decidió en la primera mitad con un parcial de 7-0 para el equipo entrenado por Wilson Sabóia.
Es la tercera vez que Brasil se enfrentó a Nueva Zelanda en amistosos preparatorios para la cita en Filipinas y así en los otros, dos disputados en la ciudad brasileña de Lagues, en el estado de Santa Catarina, se impuso por 9-0 y 10-0, respectivamente, con goles en el primero de ellos de Tampa (2), Ana Luiza (2), Lucileia (2), Diana, Amandinha y Camila.
En el segundo, el último antes de concentrarse en Tailandia, anotaron Tampa (2), Emilly (2), Ana Luiza, Luana, Amanda, Simone, Vanin y Lucileia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El próximo compromiso de la selección brasileña será contra Tailandia este sábado.