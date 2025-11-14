Brasil golea a Nueva Zelanda (12-0), y le ha endosado ya 31 tantos en tres amistosos

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- La selección brasileña de fútbol sala femenino, número uno de la clasificación mundial, disputó su tercer partido amistoso antes del comienzo de Mundial de Filipinas con una contundente victoria en Tailandia ante Nueva Zelanda por 12-0, conjunto al que le ha endosado 31 tantos en tres encuentros en las últimas semanas.