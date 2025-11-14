Cantona posa con una camiseta pateando en la cara a Netanyahu

La instantánea fue tomada en la tienda Ferry Clever de Belfast y en ella posa junto al futbolista el dueño de la misma y diseñador de la camiseta, Chris Ferry.

En la camiseta aparece Cantona recreando su famosa patada de kárate a un aficionado del Crystal Palace en 1995, pero esta vez el receptor del golpe es Netanyahu.

En la imagen el exfutbolista francés viste una camiseta de Palestina y se incluye en letras grandes la frase "Free Palestine" (Palestina Libre).

Cantona participó esta semana en un evento en Belfast (Irlanda del Norte) llamado "Eric the King Cantona", en el que se sometió a una entrevista sin preparación previa y en la que habló principalmente de fútbol y de los recuerdos de su carrera deportiva.

El francés, en los últimos tiempos, se ha pronunciado a favor del fin del genocidio en Palestina y recientemente pidió a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel de las competiciones internacionales.

"Los clubes de todos el mundo deberían negarse a jugar contra equipos israelíes", dijo Cantona en un acto en Londres.

En aquel mítico incidente contra el aficionado del Palace, este individuo le gritó "vuélvete a Francia, hijo de puta francés", a lo que Cantona respondió con una patada y un puñetazo, lo que le valió una sentencia de dos semanas en prisión, más tarde reducida a una multa de 20.000 libras y 120 horas de servicio a la comunidad.

Además, recibió una sanción de nueve meses sin poder jugar y perdió la capitanía de la selección francesa.

Pese a esto, Cantona siempre ha admitido que es uno de los mejores recuerdos de su carrera deportiva.