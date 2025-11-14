Corona llega al Panathinaikos como director técnico y jefe del departamento de fútbol

El anuncio se ha hecho oficial apenas unas horas después del anuncio de su salida del Valencia en la noche del jueves, después de que ambas partes llegaran a un pacto de mutuo acuerdo.

Corona, que comenzó su carrera futbolística en las academias del Real Madrid y continuó en Zaragoza, Poli Ejido, Albacete, Almería, con un paso de un año por Australia en el Brisbane.

Tras acabar su carrera como jugador, pasó a la secretaría técnica del Almería, club del que llegó a ser director deportivo. En enero de 2020 llegó al Valencia y en los últimos cinco años ha estado en la entidad de Mestalla.