EEUU, con bajas, y Paraguay, reforzado por Enciso, preparan el Mundial 2026

El partido también será un duelo entre los técnicos argentinos Mauricio Pochettino, del elenco estadounidense, y Gustavo Alfaro, de la Albirroja.

El equipo norteamericano, que será uno de los anfitriones de la cita mundialista junto con México y Canadá, no podrá contar por lesiones recientes con los centrocampistas Tyler Adams, del Bournemouth inglés, y Sean Zawadzki, del Columbus Crew, de la liga estadounidense MLS.

Para cubrir esa posición, Pochettino llamó esta semana a Timmy Tillman, jugador de Los Ángeles FC, de la MLS.

También por lesiones no fueron citados el también centrocampista Weston McKennie, el lateral izquierdo Antonnee Robinson y el delantero Cristian Pulisic, disminuyendo el potencial del equipo de las "Barras y estrellas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los amistosos disputados en septiembre, Estados Unidos venció 2-0 a Japón y perdió por el mismo marcador ante Corea del Sur.

De su parte, la Albirroja llegará al partido con el refuerzo del delantero Julio Enciso, del Racing de Estrasburgo, que estuvo ausente de las convocatorias desde que fue operado de la rodilla izquierda en julio pasado.

Con la presencia de Enciso, el equipo de Alfaro prácticamente tiene el elenco completo y buscará su primera victoria en los amistosos, tras empatar 2-2 con Japón y caer por 0-2 ante Corea del Sur, en septiembre.

El centrocampista Matías Galarza, del River Plate argentino, afirmó, en declaraciones recogidas por medios paraguayos, que la selección de su país está preparada para salir campeona del Mundial 2026.

"Estamos preparados para salir campeones y estos amistosos los afrontamos como un Mundial", dijo Galarza, cuyo país volverá a la competencia después de su última participación en 2010.

Su compañero, Junior Alonso, defensor del Atlético Mineiro, consideró que los partidos de fogueo en puertas son "pruebas bastante fuertes" que ayudarán al elenco a "llegar de la mejor manera" al certamen internacional.

La Albirroja se clasificó al Mundial 2026 el pasado septiembre de forma directa al quedar en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, diez menos que el líder de la tabla, Argentina.

El próximo martes 18, Paraguay jugará con México y la selección de Estados se enfrentará a Uruguay.

Estados Unidos: Matt Freese; Auston Trusty, Mark McKenzie, Tim Ream, Sergiño Dest; Tanner Tessmann, Cristian Roldán, Brendan Aaronson, Aidan Morris; Folarin Balogun y Gio Reyna.

Paraguay: Roberto Fernández (Orlando Gil); Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Cáceres; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Miguel Almirón; Antonio Sanabria y Julio Enciso.

Estadio: Subaru Park (Chester, Pensilvania)