El Albacete mide la capacidad de reacción del Andorra

La escuadra blanca, tras perder la semana pasada en Eibar, se ha situado en decimocuarto puesto de la clasificación de Segunda, con 16 puntos, uno menos que el Andorra, undécimo, que le mantienen tan solo a dos de la zona de descenso.

Para el Albacete las plazas que permiten disputar las eliminatorias de ascenso se han quedado a cinco puntos y su objetivo ahora es "dar el salto" para comenzar a verse más cerca de las situaciones de privilegio.

Su entrenador, Alberto González, tendrá las bajas de los centrocampistas Javi Villar, por un esguince en el tobillo, y de Puertas, por molestias musculares en una rodilla, que ya la impidieron jugar la semana anterior.

Tampoco será convocado el central Pepe Sánchez, que ha vuelto a los entrenamientos esta semana tras superar una lesión muscular, aunque el cuerpo técnico quiere ser cauto con su regreso.

Sí recupera al mediocentro y capitán, Riki Rodríguez, quien posiblemente volverá a coger la manija del equipo desde el inicio.

González ha hecho autocrítica y ha reconocido que su equipo debe ser "más consistente a nivel defensivo para no encajar tantos goles" y su propósito este sábado es "restar la iniciativa con el balón al Andorra, con paciencia, para contar con más opciones" de llevar el partido a su terreno.

Enfrente estará un rival directo que lleva seis jornadas sin ganar un partido; que nunca ha ganado en el Carlos Belmonte y que tiene las bajas de dos de sus internacionales, el portero guineano Jesús Owono y el central húngaro Antal Yaakobishvili, además de la duda de Martín Merquelanz.

De los últimos 18 puntos en juego el equipo que dirige Ibai Gómez, sólo ha sumado 3 y ha pasado de estar en lugares de 'play-off' a la zona de nadie y con muchas dudas, aunque desde dentro del club las sensaciones de juego son buenas.

Saltará al Carlos Belmonte, donde ha perdido un partido de los dos que ha jugado y ha empatado otro, después de desperdiciar un 0-2 favorable contra el Huesca en la jornada pasada y acabar empatando (2-2).

Su objetivo será aprovechar la debilidad defensiva del Albacete, que le ha hecho encajar 23 goles y ser el más goleado junto al Zaragoza, colista, aunque a Gómez le preocupa también el acierto ofensivo de los manchegos y sus 20 tantos anotados.

El último enfrentamiento entre los dos equipos fue el verano pasado en pretemporada en el Pinatar, con triunfo manchego (2-0) por los goles de Víctor Valverde y Jon García. En competición oficial, en septiembre de 2023 el Albacete ganó 3-1 y en 2022 empataron a 1.

Albacete: Lizoain; Gámez, Jon García, Vallejo, Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco, Morci, Lazo y Jefté.

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, 'Bomba', Imanol; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Min-su, Olabarrieta y Manu Nieto.