El Euskadi-Palestina será "un mensaje al mundo de un pueblo que lucha por su libertad"

Los organizadores de este amistoso solidario han explicado que prevén reunir a unas 50.000 personas en 'La Catedral' y que la recaudación será gestionada por Médicos Sin Fronteras para emplearla en "ayuda médica y humanitaria" en la franja de Gaza.

Abu Jazar ha compartido la rueda de prensa con su jugador Yaser Hamed, futbolista vizcaíno internacional con Palestina; Mikel Labaka, segundo entrenador de la selección vasca que ha intervenido por la ausencia de Jagoba Arrasate, que no ha podido llegar a tiempo a Bilbao por problemas en su vuelo; y el futbolista de la Real Sociedad Aihen Muñoz.

"Nuestra presencia en Euskadi es muy importante para la causa palestina. La situación de nuestro pueblo es muy complicada y los deportistas tenemos la oportunidad de llevar este mensaje al mundo", añadió el técnico palestino, quien animó a los aficionados que acudan a San Mamés a que "sigan gritando por la libertad del pueblo palestino".

"El genocidio no ha parado. Hay un millón de personas sin hogar que viven en tiendas de campaña, hace un mes y medio supe que mi casa fue bombardeada. Como deportistas palestinos tenemos una responsabilidad muy grande de que la voz de Palestina llegue al mundo", incidió.

Yaser Hamed, por su parte, trasladó la "sorpresa y el agradecimiento" de los futbolistas por el "recibimiento y el apoyo constante" que han encontrado en Bilbao y subrayó "las ganas de vivir este partido" y de intentar lograr la victoria, "aunque será muy difícil", en el que será el primer partido de Palestina en Europa.

"Hay que valorar también el esfuerzo de los jugadores de Euskal Selekzioa (selección vasca) para venir esperamos vivir un día histórico e inolvidable para todos. Que este partido tenga un eco mundial y que todo termine pronto", deseó Hamed, vizcaíno de padre gazatí, que reveló que ha perdido a varios "familiares con los que tenía contacto" en los ataques.

Labaka, por su parte, confesó después de escuchar a Abu Jazar y a Hamed que se le hacía "difícil hablar del partido".

"Me sabe hasta mal hablar de fútbol, pero esperemos que el fútbol pueda ayudar en algo", añadió el técnico antes de agradecer la buena disposición de los jugadores vascos para acudir a la convocatoria a pesar de un calendario "saturadísimo de partidos" porque entienden que desde la Federación Vasca quieren "dar pasos en firme para que seamos oficiales".