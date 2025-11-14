El mexicano Nájera, cedido del Atlético San Luis al Atlético Madrileño

El medio centro ofensivo de 22 años, autor de tres goles y cuatro asistencias en 30 encuentros con el Atlético de San Luis, al que llegó para el curso 2024-2025 desde el Tigres, manifestó que está “muy feliz de poder jugar en este gran club”, según admitió a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

“Voy a trabajar al máximo para ayudar al equipo a conseguir victorias", añadió Nájera, que será dirigido en el Atlético Madrileño por Fernando Torres, técnico del filial en la actualidad y leyenda como jugador del Atlético de Madrid, la selección española, con la que fue campeón del mundo y en dos ocasiones de Europa, y el Liverpool.

El Atlético Madrileño es el líder del grupo 2 de Primera RFEF, tras once jornadas, con seis victorias, tres empates, dos derrotas y un total de 21 puntos.

"Este movimiento reafirma la sólida sinergia y el trabajo conjunto entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa, una relación estratégica que impulsa el desarrollo de talento, la proyección internacional y el fortalecimiento deportivo de cada institución", resaltó, por su parte, el club mexicano.

"Gracias a esta colaboración, se ha establecido un puente que permite el intercambio de jugadores, el crecimiento de jóvenes promesas y la integración de proyectos deportivos que benefician a los tres clubes. Ejemplos de esta conexión incluyen la llegada de futbolistas como Juan Manuel Sanabria a nuestro equipo y la participación coordinada", añadió.

El Atlético de San Luis, asimismo, reconoció "el esfuerzo de Nájera y compromiso a lo largo de este tiempo" y le deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, ahora defendiendo los colores del Atlético Madrileño, bajo las riendas del histórico Fernando Torres".