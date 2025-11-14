Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2025 - 09:50

El Valencia cierra la semana con Tárrega y la visita del argentino Barrenechea

Paterna (Valencia), 14 nov (EFE).- El Valencia cerró la semana de entrenamientos este viernes con la vuelta de César Tárrega al grupo y la visita del argentino Enzo Barrenechea, que estuvo la temporada pasada cedido en el club.

Por EFE

El equipo de Carlos Corberán tendrá el fin de semana libre por el parón de selecciones y en la última sesión de entrenamientos volvió a estar presente el centrocampista suizo Filip Ugrinic, que ha completado parte de la sesión como ya hizo el miércoles y jueves.

Mientras, Tárrega, que se había ejercitado hasta el momento en el gimnasio junto a Thierry Rendall, completó la sesión con sus compañeros.

Por su parte, el lateral portugués se mantuvo al margen con trabajo específico, al igual que los lesionados Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani.

El equipo regresará el lunes a los entrenamientos para preparar el partido ante el Levante. El derbi valenciano se disputará el viernes 21 de noviembre a las 21 horas en Mestalla.

