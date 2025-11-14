El Valencia cierra la semana con Tárrega y la visita del argentino Barrenechea

El equipo de Carlos Corberán tendrá el fin de semana libre por el parón de selecciones y en la última sesión de entrenamientos volvió a estar presente el centrocampista suizo Filip Ugrinic, que ha completado parte de la sesión como ya hizo el miércoles y jueves.

Mientras, Tárrega, que se había ejercitado hasta el momento en el gimnasio junto a Thierry Rendall, completó la sesión con sus compañeros.

Por su parte, el lateral portugués se mantuvo al margen con trabajo específico, al igual que los lesionados Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani.

El equipo regresará el lunes a los entrenamientos para preparar el partido ante el Levante. El derbi valenciano se disputará el viernes 21 de noviembre a las 21 horas en Mestalla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy