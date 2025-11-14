La oferta de un club a Corona propició su acuerdo de desvinculación con el Valencia

El Valencia anunció el jueves por la noche la "finalización de su relación contractual con Miguel Ángel Corona" y le agradeció "su compromiso" en los más de cinco años que estuvo en el club.

La posibilidad de Corona de fichar por otro club ha llegado en un momento en el que el consejero de fútbol del club, Ron Gourlay, estudia un cambio en la estructura del mismo para mejorar su posición en el mercado de fichajes, con la idea de ser más efectivos. Esta coincidencia ha facilitado el fin de la relación entre ambas partes.

Corona llegó al Valencia en enero de 2020 tras haber sido director deportivo del Almería, club en el que había desarrollado la gran parte de su carrera como jugador. Lo hizo como 'jefe del área de scouting' que creo César Sánchez tras ser nombrado él director deportivo. Después fue director técnico y, finalmente, director deportivo del club.