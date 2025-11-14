Lampard resucita en el Championship

Tras sus malas experiencias en el Chelsea y Everton, ambas en la máxima categoría del fútbol inglés, el excentrocampista vive su mejor momento con el Coventry al ocupar la primera posición con 34 puntos en 15 jornadas, conseguir ocho victorias en sus últimos nueve partidos y aventajar en cinco puntos al Middlesbrough y en siete al Stoke City, segundo y tercero en la tabla respectivamente.

"No ganas premios individuales sin el trabajo de todos", declaró Lampard este viernes tras recibir el premio.

Con 40 goles a favor y apenas 13 en contra, los 'Sky Blues' son el conjunto más productivo del campeonato, en parte gracias a Brandon Thomas-Asante, máximo goleador de la categoría, que fue además premiado como jugador del mes.

Lampard cumplirá su primer aniversario en el Coventry, un proyecto que tomó en noviembre de 2024, cuando el equipo ocupaba la decimoséptima posición, apenas dos puntos por encima del descenso, pero acabó clasificándolos a los play-off al acabar sextos.

Solo el Sunderland les apartó del ascenso en semifinales, objetivo con el que este año sueña la afición, volver a la Premier League 25 años después.

Pese al brillo de su carrera como futbolista, la trayectoria de Lampard como entrenador ha sido una montaña rusa, pero su segunda experiencia en el Championship está devolviendo a escena al técnico que deslumbró en su debut en los banquillos.

En la 2018-2019 llevó al Derby County hasta la final del 'playoff' de ascenso, cayendo ante el Aston Villa tras una temporada notable, éxito que le abrió las puertas del Chelsea, equipo con el que disputó más de 400 partidos como jugador, donde dirigió entre julio de 2019 y enero de 2021.

Su etapa, marcada primero por un embargo de fichajes y después por una gran inversión, mezcló luces —la clasificación para la Champions y la irrupción de varios talentos de la cantera— y sombras, hasta que fue despedido con el equipo noveno en la Premier tras una mala racha de resultados.

En enero de 2022, el Everton lo eligió para enderezar una situación crítica en la que Lampard evitó el descenso en su primer año, pero la siguiente campaña estuvo empañada por los malos resultados.

Solo tres victorias en 20 jornadas precipitaron su destitución, con el equipo en puestos de descenso y una afición rota con la directiva.

Poco después, en abril de 2023, regresó de forma temporal al Chelsea para cerrar la temporada tras la salida de Graham Potter, aunque no pudo cambiar la dinámica, y los 'Blues' terminaron duodécimos, fuera de Europa.

Su llegada al Coventry representó un desafío silencioso, alejado del ruido mediático, pero, a pesar de las expectativas, se encuentra en el punto más alto de su carrera como técnico desde su etapa en Derby.