Pere Romeu: "La herida del año pasado está cerrada"

"La herida del año pasado está cerrada. El equipo mañana quiere ganar, dar una alegría a la afición, porque sabemos que vendrán muchos culés a vernos, y porque ganar mañana, evidentemente, es un paso importante para la Liga", ha señalado el técnico azulgrana desde la sala de prensa del Estadio Johan Cruyff.

En esta línea, Romeu ha destacado que el Barcelona ha mostrado una mejora respecto al último Clásico, presentando un equipo "más maduro" en conjunto que el de finales de marzo, cuando se disputó aquel encuentro, y en el que "todas las jugadoras están en un momento dulce a nivel individual".

"Tenemos posesiones más largas que la temporada pasada, hemos ganado valentía para presionar hacia adelante, no regalamos apenas ocasiones de gol y estamos controlando mejor los contraataques del rival", ha opinado.

No obstante, el técnico catalán ha subrayado que "hacer un buen partido" les acercará a su objetivo: sumar tres puntos para mantener a siete de distancia a su principal perseguidor en la Liga, el Real Madrid, que, bajo la dirección de Pau Quesada, acumula trece partidos sin perder entre todas las competiciones.

"Es un equipo diferente al de la temporada pasada. Linda Caicedo se mueve a zonas difíciles de defender y Caroline Weir cruza de derecha a izquierda, siendo peligrosa. Cada rival nos exige ajustar pequeñas cosas para sacar rendimiento y que nuestras jugadoras puedan brillar", ha opinado.

Romeu ha advertido que, aunque no se han producido grandes cambios en su once respecto a la última temporada, el conjunto blanco ha introducido "pequeñas variaciones" que deberán ajustar para "contrarrestar sus puntos fuertes", ya que es "un equipo peligroso que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada".

Finalmente, respecto a su equipo, el técnico azulgrana ha asegurado que tiene "claro" el once titular, aunque ha mantenido la duda sobre si la delantera Ewa Pajor, ya recuperada de su lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha, saldrá de inicio, así como si la central Laia Aleixandri ocupará el pivote en lugar de la lesionada Patri Guijarro.