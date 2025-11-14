Plaza Amador–CAI, el duelo que inicia la ruta hacia la final del Clausura 2025 de la LPF

El choque de ida, con el CAI como local, se disputará en La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, un estadio que ha sido un verdadero fortín para el club, campeón del Clausura 2014 tras vencer precisamente al Plaza Amador en la final.

En este Clausura, ambas escuadras se enfrentaron en una ocasión, con victoria para el Plaza Amador —monarca del Apertura 2025— por un contundente 3-0.

El Plaza Amador llega a esta instancia como líder de la Conferencia Este, con 36 puntos, mientras que el CAI obtuvo su clasificación a través de los "playoffs", eliminando al Sporting San Miguelito.

Para este primer duelo, el Plaza Amador tendrá dos bajas sensibles: Alberto Quintero y Eric Davis, ambos concentrados con la selección nacional en las eliminatorias mundialistas.

La otra semifinal se disputará el domingo, cuando el Alianza F.C. se mida ante el San Francisco F.C.

El Alianza, dirigido por el experimentado técnico colombiano Jair Palacios, avanzó a semifinales a través de la liguilla, en una serie que se definió por penales ante el Club Deportivo Universitario.

Por su parte, el San Francisco, bajo el mando de Jorge Luis Dely Valdés, selló su boleto como líder de la Conferencia Oeste, tras una cerrada disputa que se definió en la última jornada de la fase regular.

Ambos equipos, al pertenecer a conferencias distintas, solo se enfrentaron una vez en la ronda regular, partido que finalizó 1-1.

Este primer encuentro de la llave tendrá al Alianza como local en el estadio Los Andes, en San Miguelito, en la capital panameña.