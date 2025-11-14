Sagnol confía en que sus futbolistas jueguen "sin miedo" ante España

"Espero que mañana juguemos sin miedo y mostremos un fútbol ambicioso", dijo durante una rueda de prensa en víspera del encuentro de clasificación para el Mundial 2026 que se disputará en el Dinamo Arena de Tiflis.

El francés, que llevó a su equipo en la Eurocopa ganada por España a su primer torneo de naciones, subrayó que lo peor de la derrota en Elche (0-2) ante el conjunto de Luis de la Fuente "fue la falta de concentración y pasión".

Aunque, agregó: "No podemos jugar mejor que los españoles. España es el mejor equipo del mundo".

Admitió que tras ser el equipo revelación en la Eurocopa, los georgianos "debían volver a la tierra".

"Con estos partidos ante España y Bulgaria, Georgia debe comenzar la preparación de cara a la nueva fase de clasificación y la Liga de Naciones", subrayó.

Sagnol, cuyo equipo suma tres puntos en cuatro partidos, resaltó que el ambiente en el equipo es mucho mejor que en las concentraciones de septiembre y octubre.

"Debemos devolver la ambición a los jugadores. La reacción de los futbolistas en los entrenamientos de la última semana ha sido buena. Estoy contento", apuntó.

Y consideró merecida la convocatoria del delantero georgiano del Cádiz, Yuri Tabatadze.

Pese a la mala fase de clasificación, la federación georgiana informó a EFE que confía en el seleccionador, que renovó hasta 2028.

En los últimos cinco años los españoles han disputado dos partidos de clasificación para el Mundial y la Eurocopa en Tiflis. Ambos (2021 y 2023) se saldaron con victorias de La Roja (1-2 y 1-7, respectivamente).

La selección georgiana, que jugará la próxima semana contra Bulgaria, tiene muy escasas opciones de clasificarse para la Copa Mundial.