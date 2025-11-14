Zubimendi: "Haciendo todo perfecto, todavía seguimos a expensas de resultados"

"Sinceramente, de momento no pienso en el Mundial. Parece muy locura, pero todavía nos tenemos que clasificar. Esta competición ha demostrado que aún haciendo todo perfecto, todavía seguimos a expensas de resultados y de estar bien hasta el último partido. De momento solo me imagino clasificándonos", dijo en rueda de prensa en Tiflis.

España, número 1 del ránking FIFA, es señalada como la favorita a la conquista del Mundial 2026. Para Zubimendi, la clave es "el bloque tan unido" que forman los jugadores con Luis de la Fuente al mando, pero opta por un mensaje de calma.

"Hay que demostrarlo día a día, desde mañana hasta el Mundial que es el trofeo que te acredita como el mejor del mundo. Estas especulaciones siento que son parte del fútbol, pero lo primero es clasificarnos y, a la hora de la verdad, hay que estar muy acertados en los detalles del Mundial", dijo.

"Uno de nuestros fuertes es el bloque tan unido que tenemos. Llevamos un par de años o tres, nos conocemos y eso ayuda a que el fútbol salga y fluya de la mejor manera posible. Eso nos hace una selección más fuerte que otras", valoró.

Su compañero en el Arsenal y la selección, Mikel Merino, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los últimos partidos de España con seis tantos en las cuatro últimas citas. Para Zubimendi, aunque le sorprende, no es casual.

"Algo sí sorprende porque sus números son increíbles pero le conozco desde hace tiempo y se el deseo de querer mejorar esa faceta. Bromeábamos con eso y se lo ha tomado muy en serio. Lo ha mejorado gracias a todo el tiempo que lo ha entrenado", desveló.

Por último, desgranó los detalles del enfrentamiento ante Georgia, el penúltimo de la fase de clasificación al Mundial 2026.

"Está claro que Georgia tiene a varios jugadores que están en clubes muy importantes y que, como equipo, nos han puesto las cosas muy difíciles. Más que centrarnos en jugadores únicos, ellos dependen del bloque", analizó.

"Tienen una mentalidad clara de jugar rápido tras perdida. En el partido anterior en casa hubo varias situaciones que no las controlamos del todo bien y nos pudo pasar factura. En ese aspecto tenemos que estar muy acertados", sentenció.