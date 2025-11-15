0-1. Gales se aferra a la repesca

El cuadro del neerlandés Piet Cremers cumplió ante Liechtenstein con un gol del jugador del Leicester Jordan James a la hora de partido y dio alcance a Macedonia del Norte, en el segundo lugar del Grupo J.

Ambos tienen ahora 13 puntos, dos menos que Bélgica, líder del quinteto y que apunta, como primero, a la fase final de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano.

Con solo una jornada ya por disputar en el Grupo J, Gales accederá a la repesca si gana a Macedonia el próximo martes, cuando Bélgica reciba a Liechtenstein. El combinado macedonio, sin embargo, con mejor diferencia de goles, solo necesita el empate para progresar.

Gales logró el triunfo en el minuto 62, cuando Neco williams filtró un pase a Daniel James, que centró al corazón del área pequeña, donde irrumpió Jordan James para empujar la pelota a puerta vacía.

