2-2. Dinamarca no pasa del empate y se jugará el billete mundialista en Escocia

Una demoledora estadística que el conjunto bielorruso parecía destinado a prolongar en su visita al estadio Parken de Copenhague, tras ver como el equipo danés se adelanta a los once minutos de juego en el marcador (1-0) con un espectacular zapatazo de con un espectacular zapatazo de Mikkel Damsgaard.

Marcador con el que Dinamarca, que busca su séptima presencia, la tercera de manera consecutiva, en la fase final de un Mundial pareció por dar concluida la contienda.

Esa relajación se vio acentuada por la noticias que llegaban desde Atenas, donde Escocia, que acabó perdiendo por 3-2, contaba con una desventaja de tres tantos (3-0) cumplidos los primeros dieciocho minutos del segundo tiempo.

Pero cuando todo parecía más encarrilado para el conjunto nórdico, sucedió lo impensable, la remontada de Bielorrusia, que dio la vuelta al marcador con dos goles en tres minutos de Valeri Gromyko, que igualó la contienda en el 62, y Nikita Demchenko, que firmó el momentáneo 1-2 en el 65.

Dos goles que parecieron despertar de su letargo a los daneses, que conscientes de la oportunidad perdida, iniciaron un asedio continuó sobre el área rival, que si bien no bastó a los de Brian Riemer para lograr la victoria, al meno sí sirvió para lograr el empate (2-2), gracias a un tanto de Gustav Isaksen a once minutos para la conclusión.

Una igualada que permitirá a Dinamarca llegar con un punto de ventaja sobre Escocia en la 'final' del próximo martes en Hampden Park, donde a los nórdicos les valdría con lograr un empate para certificar su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.