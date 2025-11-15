3-1. Bajraktarevic provoca un Austria-Bosnia a vida o muerte

La selección dirigida por Sergej Barbarez sufrió hasta casi el final para sumar los tres puntos que necesitaban para mantenerse con vida en el grupo H. La victoria de Austria ante Chipre (0-2) poco antes, obligaba a Bosnia a superar a su rival si quería mantener sus opciones de clasificarse de forma directa para el Mundial y evitar la repesca.

Ahora, dos puntos le separan de Austria y terminará su andadura en la fase de grupos el próximo martes en el estadio Ernst Happel de Viena. Con una victoria, se asegurará su segunda participación en una Copa del Mundo tras su paso por Brasil 2014.

Para llegar a esta situación tuvo que remontar un tanto de Daniel Birligea, que adelantó a Rumanía pasado el cuarto de hora con una vaselina que silenció a los casi 15.000 espectadores que acudieron al Bilino Polje de Zenica para ver en directo el partido.

Rumanía, con ese tanto, se colocó en disposición de pelear el segundo puesto a Bosnia. La repesca la tenía a tiro de piedra y generó muchos nervios en el combinado balcánico. Sin embargo, la aparición de Dzeko, que empató con un remate dentro del área en los primeros compases de la segunda parte, y la expulsión de Denis Dragus en el minuto 68, revolucionaron el choque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero la aparición realmente decisiva fue la de Bajraktarevic, que en el minuto 80, con un soberbio zurdazo desde fuera del área, acabó con la incertidumbre de Bosnia. El joven atacante del PSV Eindhoven (20 años) marcó uno de los tantos más importantes de su corta trayectoria, convirtió en anécdota el tercer gol de Haris Tabakovic en el tiempo añadido y permitió a su país soñar con una victoria ante Austria con la que conseguiría un billete directo para el próximo Mundial.