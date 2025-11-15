Casemiro: "Tengo muchas preocupaciones en el United para preocuparme por el Real Madrid"

El centrocampista brasileño marcó este sábado el 2-0 en la victoria de Brasil contra Senegal y atendió después a los medios españoles presentes en el Emirates Stadium de Londres.

"No lo veo", respondió al ser preguntado por la situación actual del Real Madrid.

"Tengo muchas preocupaciones en el Manchester United para estar preocupado por el Real Madrid. Todo el mundo sabe el cariño que tengo por el club, por la ciudad, pero no me preocupo por el Madrid, me preocupo mucho más por el United", agregó el brasileño, que militó en el equipo blanco hasta 2022, cuando fichó por el Manchester United.

Después de un inicio complicado en el equipo inglés, Casemiro ha vuelto a recuperar un gran nivel tanto a nivel de club como en la selección, donde ha vuelto a coincidir con Carlo Ancelotti.

"Fenomenal con Carlo, es una persona que conozco de hace diez años y para mí es mucho más fácil porque le conozco mucho".

"Estoy muy feliz con mi momento, pero el fútbol cuando se habla de momentos es el equipo también. Estoy disfrutando, es un buen momento. Sé que para llegar bien al Mundial tengo que hacer una gran temporada".