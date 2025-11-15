El Athletic, liberado tras su primera victoria, busca sorprender en el derbi

"Desde la victoria todo se afronta muchísimo mejor. Teníamos ganas de cambiar la dinámica y de que esto no fuese el día de la marmota. Veíamos que hacíamos bastantes cosas bien, pero los resultados no se estaban dando", ha comentado el entrenador del equipo rojiblanco, Javi Lerga, en la rueda de prensa previa.

El técnico confía en lograr una segunda victoria consecutiva que les permitiría "mirar hacia arriba", si bien es consciente de la dificultad que entraña un partido frente a un rival "en una muy buena dinámica, quizás opuesta a la que nosotras hemos venido teniendo".

"Va a ser muy importante estar acertadas en las dos áreas. A nivel defensivo estamos trabajando bien y siendo muy fiables. La Real tiene futbolistas muy peligrosas arriba, especialmente Edna (Imade). Es una jugadora que marca la diferencia", destacó sobre la nigeriana, segunda máxima realizadora de la Liga F con 7 goles.

"Y arriba, tener ese colmillo que nos está faltando. Contra el Eibar seguimos la dinámica de ser protagonistas con balón y quizás fuimos más verticales, aunque la diferencia fue el acierto", apostilló Lerga.

El técnico puede contar para este derbi con todas sus jugadoras, incluida Jone Amezaga, que esta semana ha sufrido "un problema muscular" que en principio no le va a impedir viajar a la capital guipuzcoana.

"Jugar en Anoeta siempre es especial. A los dos equipos nos motiva muchísimo y para nosotras sería muy importante conseguir la segunda victoria y dar con esa tecla que nos haga mirar hacia arriba", incidió el navarro.