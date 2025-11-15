El Barcelona reina en la locura del Clásico y el Madrid CFF hunde al Alhama

El Barcelona cerró así la herida abierta la pasada temporada, cuando el equipo entonces dirigido por Alberto Toril rompió en este mismo escenario una racha de 18 victorias azulgranas consecutivas (1-3).

El partido arrancó con un ritmo vertiginoso. El Real Madrid avisó pronto con un gol anulado a Caroline Weir y un disparo al poste de Linda Caicedo que Cata Coll atrapó en segunda instancia. Tras ese inicio agitado, el Barcelona recuperó el control y encontró el peligro por las bandas.

Ewa Pajor fue la gran protagonista de la primera mitad con un doblete, culminando centros rasos de Claudia Pina y Caroline Graham (2-0). La delantera polaca pudo ampliar aún más su cuenta, pero le anularon dos goles antes del descanso.

En la segunda parte, el conjunto blanco tuvo la opción de meterse en el partido con un penalti cometido por Cata Coll sobre Athenea del Castillo, pero la propia guardameta detuvo el lanzamiento de Caroline Weir.

Ya en el añadido, con el Real Madrid volcado, Sydney Schertenleib robó un balón y definió con calma el 3-0, y Aitana Bonmatí cerró la goleada con el 4-0 que consolida al Barcelona como líder, ahora con siete puntos de ventaja.

La nota negativa para el conjunto azulgrana fue la lesión de Esmee Brugts, que tuvo que abandonar el campo en camilla en el minuto 70 con molestias en la rodilla derecha.

Por otra parte, segunda victoria consecutiva del Madrid CFF a domicilio tras imponerse con claridad al recién ascendido Alhama ElPozo (1-4), que atraviesa un momento crítico: solo ha sumado 1 punto de los últimos 15 y se acerca peligrosamente a la zona de descenso.

El conjunto madrileño encarriló el encuentro con los tantos de Allegra Poljak, Ángela Sosa —de penalti—, Malou Marcetto y Emilie Nautnes. Ya en el tiempo añadido, Mariana Díaz firmó el gol del honor para las locales.

Con este triunfo, el Madrid CFF pone fin a una racha de dos derrotas y se asienta en la parte alta de la clasificación, sexto, con 17 puntos, a la espera de los partidos del domingo.