15 de noviembre de 2025 - 06:50

Huijsen, De Frutos y Samu, descartes de De la Fuente ante Georgia

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- Dean Huijsen, Jorge de Frutos y Samu Omorodion son los tres descartes realizados por el seleccionador Luis de la Fuente para el encuentro ante Georgia en Tiflis de la penúltima jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, que España disputa desde las 18:00 horas en el estadio nacional Boris Paichadze.

Por EFE

De la Fuente sorprende dejando en la grada a Huijsen, central que, estando en buenas condiciones físicas, ha sido siempre titular desde que debutase saliendo del banquillo en el partido de ida de la eliminatoria previa a la fase final de la Liga de Naciones ante Países Bajos.

Tras caerse de la última convocatoria por un leve problema muscular, el central del Real Madrid, que vive su momento más inestable, sustituido por Xabi Alonso en el descanso en Vallecas tras la derrota de Anfield en la Liga de Campeones, pierde la titularidad en la selección española. Junto a Huijsen se quedan fuera de los 23 convocados De Frutos y Samu.

En la relación de dorsales de España ante Georgia, destaca el regreso de Pablo Fornals con el 17, que deja libre Alejandro Grimaldo al escoger el 3 que no puede defender Robin Le Normand por lesión. Fabián Ruiz vuelve con el 8 y Dani Olmo será el 10 de España.

Los dorsales de la selección española en la penúltima jornada de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia son:

