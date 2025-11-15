Miles de personas llenan las calles de Bilbao (España) de solidaridad con Palestina

Al partido asisten diferentes representantes políticos e institucionales, entre ellos, el lehendakari (presidente del Gobierno vasco), Imanol Pradales, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Horas antes del inicio del partido dos marchas recorrieron el centro de la ciudad con un mensaje compartido de apoyo a Palestina, aunque con convocantes diferentes y distintos matices políticos.

Al paso de la segunda de ellas, en la que los participantes han lanzado bengalas y petardos, se registró la quema de cuatro contenedores de basura.

La primera manifestación comenzó a las 17:30 horas en el centro de la ciudad en dirección a San Mamés, con la participación de miles de personas en demanda del fin del "genocidio" en Gaza y a favor de la oficialidad de las selecciones deportivas vascas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta movilización fue promovida por la plataforma Gernika-Palestina, el movimiento soberanista ciudadano Gure Esku y la organización deportiva Gu ere Bai, que aboga por la oficialidad de las selecciones vascas, y contó con el apoyo del grupo independentista vasco EH Bildu.

En esta marcha se vieron familias, personas jóvenes y mayores. Y los organizadores bailaron un aurresku (danza tradicional vasca) de honor en memoria de las personas asesinadas en Palestina.

En nombre de los convocantes, el representante de Gure Esku Josu Etxaburu pidió el fin del "genocidio" en Gaza y "una Palestina libre y una Euskal Herria (País vasco) libre".

También multitudinaria fue la segunda marcha, en la que participaron, según fuentes de la Policía Municipal de Bilbao, unas 20.000 personas.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorrieron las calles principales de la ciudad convocados por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina), junto a aficionados de los equipos vascos. A lo largo de su recorrido se escucharon gritos contra Israel y a favor de la amnistía de los presos y por la independencia.

A su paso por la Gran Vía cuatro contenedores resultaron quemados y, según informaron fuentes del Departamento vasco de Seguridad, durante la marcha se produjo también el lanzamiento de bengalas, petardos y alguna botella contra agentes de la Ertzaintza (policía vasca).

La marcha estaba encabezada por una gran pancarta con un dibujo de un jugador de fútbol con la cara tapada por un pañuelo y un arma a la espalda y la cabeza del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu a modo de balón sobre el mensaje: "Israel estatu terrorista" (Israel, estado terrorista).