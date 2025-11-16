Cultural Leonesa-Málaga, poca producción casera y a domicilio

Ambos equipos, separados por tan solo un punto a favor del cuadro andaluz, necesitan la victoria. La Cultural para poder salir de las plazas de descenso a las que volvió a caer tras su derrota ante el Deportivo (3-0) y los de Málaga para no verse metidos en más problemas con su técnico, Sergio Pellicer, más que cuestionado.

Los locales contarán con dos importantes ausencias, la del lesionado esta semana Rubén Sobrino y la del central Matía Barzic, baja al estar convocado por la selección sub-21 de Croacia, aunque por contra recuperan a una pieza de enorme valor en el aspecto ofensivo como el centrocampista Luis Chacón.

De esta manera, Ziganda tendrá que buscarle un sustituto al defensor cedido por el Elche, con mayores opciones para el portugués Tomás Ribeiro frente a Quique Fornos, y también para el delantero manchego, donde la vuelta de Chacón puede allanarle la decisión.

Por su parte, el Málaga, que acumula dos jornadas sin ganar, con una derrota y un empate en los encuentros ante el Castellón y el Córdoba, visita a la Cultural Leonesa en un choque inédito ante un recién ascendido.

El clima que rodea al club malagueño está enrarecido, por lo que otro traspiés en León haría peligrar el puesto de Sergio Pellicer, que tendrá las bajas de los centrocampistas Juanpe Jiménez y el serbio Darko Brasanac, ambos lesionados, y de Aaron Ochoa, concentrado con la selección sub-19 de Irlanda.

Estas ausencias obligarán a que el mediocentro Izan Merino, titular hasta que se fue con la selección sub-20 al Mundial de Chile, regrese al equipo desde el principio, por lo que podría ser la única novedad con respecto a los que jugaron en la pasada jornada frente al Córdoba en el estadio de La Rosaleda (2-2).

También el centrocampista Rafa Rodríguez y el delantero Julen Lobete, tendrían opciones de ser titulares.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Ribeiro, Hinojo; Thiago Ojeda, Diallo; Mboula, Bicho, Chacón, Manu Justo.

Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Montero, Dani Sánchez; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo, Jauregui.

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco)