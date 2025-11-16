El alemán Felix Zwayer pitará el España-Turquía

Zwayer estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Robert Kempter y Christian Dietz, el cuarto árbitro será Sven Jablonski y en el VAR oficiarán Bastian Dankert y Daniel Schlager.
El árbitro berlinés, agente inmobiliario de 44 años e internacional desde 2012, dirigirá por tercera vez a la selección española, que ganó a Francia en el estadio de Saint Denis el 28 de marzo de 2017 por 0-2 con tantos de David Silva y Gerard Deulofeu y superó a Croacia en Rotterdam en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Naciones el 18 de junio de 2023 (0-0, 5-4).
Esa fue la primera final internacional de su carrera. Este año dirigió la lucha por el título entre el Tottenham y el Manchester United en el estadio de San Mamés, y en 2024 pitó cuatro encuentros de la Eurocopa, entre ellos la semifinal Inglaterra-Países Bajos.