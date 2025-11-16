El Deportivo demuestra su pegada y recupera el liderato

Tres tantos que permitieron al conjunto gallego, que encadenó su tercera victoria consecutiva, adelantar en la clasificación al Racing de Santander, segundo, y a Las Palmas, tercero, con los que figura igualado a puntos, gracias a su mejor diferencia de goles.

Si por algo destacan este curso los de Antonio Hidalgo es por su descomunal pegada, tal y como volvieron a dejar claro este domingo en el Nuevo Arcángel, en un choque en el que el Deportivo no necesitó mostrar su mejor versión para llevarse los tres puntos.

De hecho, el equipo blanquiazul pareció durante la primera hora de juego a merced de un Córdoba, que fue incapaz de aprovechar alguna de las varias ocasiones de gol que generó.

Todo lo contrario que el Deportivo de La Coruña apenas necesitó de dos zarpazos para desnivelar la contienda a su favor, gracias a la potencia del italiano Giacomo Quagliata y el talento de Yeremay Hernández.

El atacante blanquiazul volvió a demostrar a los sesenta minutos el porqué de su condición como el jugador más desequilibrante de la categoría con una sutil asistencia con caño incluido para la llegada desbocada de Quagliata, que firmó el 0-1 con un violento zapatazo.

Pero el lateral transalpino, que llegó este verano al Deportivo procedente del Crermonese, no es sólo potencia, sino también precisión, como demostró diez minutos más tarde con centro medida desde la banda izquierda que obligó a Rubén Alves, que vio la tarjeta roja, a cometer penalti.

Un pena máxima que Yeremay se encargó de convertir en el momentáneo 1-2 con un lanzamiento a lo Panenka que encarriló una victoria que se encargó de redondear para el Deportivo el delantero David Mella con un nuevo gol (1-3) en el tiempo de prolongación.

Solvencia que contrastó con la fragilidad de un Racing de Santander que, por segunda jornada consecutiva, se dejó escapar la victoria en un choque en el que el conjunto cántabro se puso por delante en el marcador.

Si la pasada semana los de José Alberto López cayeron por 3-1 ante Las Palmas en un encuentro en el que ganaban por 1-0 a los trece minutos, el sábado el equipo santanderino volvió a tropezar en la misma piedra y empató en casa 2-2 con el Granada tras desperdiciar una renta de dos tantos.

"Me voy enfadado y jodido. Se nos ha escapado la victoria por no seguir el plan de partido. Somos un equipo que si presiona, aprieta y va al ataque somos un buen equipo, pero si no lo hacemos, sufrimos mucho", lamentó el preparador del conjunto cántabro.

Tropiezos que ha llevado al Racing no sólo a perder la primera plaza a favor del Deportivo, sino a verse igualado a puntos por Las Palmas, que confirmó su candidatura al ascenso con una victoria de prestigio (0-1) en el campo del Valladolid, otro de los 'gallitos' de la categoría.

De hecho, el conjunto canario, que hizo valer el gol de Pejiño a los trece minutos de juego, parece crecerse cuando tiene enfrente a los máximos favoritos, como atestiguan sus victorias sobre el Racing de Santander (3-1), el Cádiz (1-0) o la lograda en Zorrilla ante el Valladolid del uruguayo Guillermo Almada.

Con un punto menos que el trío de cabeza figura el Almería, tras imponerse este domingo por 3-0 al Cádiz en un choque en el que los de Rubi, que cuentan con un partido menos que sus rivales, demostraron que hoy por hoy son uno de los equipos a batir.

Sin la presencia de un goleador como el colombiano Luis Suárez, que abandonó el verano pasado las filas del conjunto 'indálico' para poner rumbo al Sporting de Lisboa, los rojiblancos han apostado por un ataque más coral que no le puede estar dando mejores resultados.

Tal y como se volvió a comprobar este domingo ante el Cádiz, que pese a su condición como uno de los equipos menos goleados del campeonato, fue incapaz de frenar el ataque del Almería, en el que volvió a brillar Adrián Embarba, que cerró el triunfo local con un sensacional lanzamiento de falta.

Clara derrota que no impidió al equipo gaditano, que cayó hasta la sexta posición, cerrar los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso. Una zona de promoción en la que figura firmemente instalado el Burgos, cuarto clasificado tras vencer con doblete de Mario González (0-2) al Mirandés en el duelo provincial.

Más agónica fue la victoria del Zaragoza, que rompió una racha de seis derrotas consecutivas, tras imponerse este domingo por 1-0 al Hueca en el 'derbi' aragonés con un espectacular gol de Martín Aguirrebabiria a los doce minutos, que no sirvió, sin embargo, para que los 'blanquillos' escapasen de la última plaza de la clasificación.