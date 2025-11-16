El presidente de Portugal condecora a Martínez y los jugadores por la Liga de Naciones

El evento tuvo lugar justo después de la victoria de Portugal sobre Armenia en el Estádio do Dragão 9-0, con la que sellaron su pase al Mundial de 2026.

También estuvo presente el primer ministro portugués, Luís Montenegro, según informó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en un comunicado publicado en su página web.

Rebelo de Sousa condecoró a Martínez con el grado de Gran Oficial de la Orden del Mérito y a los jugadores que contribuyeron a la victoria en la Liga de Naciones se les concedió la insignia de Comendador de la Orden del Mérito.

La ceremonia oficial se celebró en el Estadio del Dragón, en presencia de altos responsables de entidades e instituciones públicas y privadas, entre otros ilustres invitados.

El pasado mes de junio Portugal conquistó su segunda Liga de Naciones al imponerse a España en la tanda de penaltis.