España, por el billete mundialista

Los cuatro triunfos de la selección turca, a la que España goleó en su casa 6-0, impiden que la selección de Luis de la Fuente celebrase de forma matemática su pase al Mundial 2026 en la penúltima jornada con su goleada en Tiflis a Georgia.

España está clasificada de forma virtual tras vencer a Bulgaria (0-3 y 4-0), a Georgia (2-0 y 0-4) y vapulear a Turquía (0-6).

Solamente se vería obligada a jugar la repesca si ocurre un hecho sin precedentes, caer ante los turcos en La Cartuja el martes por más de seis tantos de diferencia.

En caso de un 0-6 mantendría el primer puesto del Grupo E al tener una mejor diferencia de goles, un +19, respecto al +5 de Turquía, selección que en el enfrentamiento histórico solamente venció en uno de doce enfrentamientos y siempre salió derrotada en territorio español en cuatro visitas en las que solamente marcó un tanto. EFE