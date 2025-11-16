Oblak, baja "por lesión" frente a Suecia tras haber "empeorado" de sus molestias

“El capitán de la selección eslovena de fútbol, Jan Oblak, no viajará a Suecia debido a una lesión que sufrió en el partido contra Kosovo", anunció Eslovenia a través de la página web oficial de su federación.

"La lesión ahora ha empeorado. Creo que alguien más estará en la portería en Estocolmo, pero espero que no haya nada peor con Jan y que pueda volver al campo lo antes posible. Porque el papel y la importancia de un capitán así es enorme para este equipo”, expuso Matjaz Kek, tras el duelo contra Kosovo.

En ese partido, en el que Eslovenia perdió toda posibilidad de clasificación para el Mundial 2026, Oblak disputó los 90 minutos del encuentro.

El cancerbero regresará ahora a la disciplina del Atlético de Madrid, pendiente de su evolución para el encuentro del próximo domingo contra el Getafe en el Coliseum, en la vuelta a la competición con el conjunto rojiblanco, del que es el portero titular indiscutible en esta temporada y en las anteriores.

