Selección paraguaya vuelve a entrenar con la mira puesta en México tras perder ante EE.UU.

Bajo las indicaciones del entrenador "Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, el plantel cumplió una serie de tareas que incluyeron ejercicios de activación general, carrera aeróbica, circulación técnica y fútbol en espacio reducido, apuntando a la recuperación activa y a mantener la intensidad", informó la Federación Paraguaya de Fútbol (FPF) en un comunicado.

La Albirroja se trasladará después a la ciudad de San Antonio, en Texas, donde el martes chocará con "El Tri", en el estadio Alamodone.

Tras la caída ante Estados Unidos en el Subaru Park, de la ciudad de Chester, Alfaro consideró ante los medios que hubo "errores que no se pueden cometer" en el Mundial.

"Estos errores en un Mundial, armás la valija y las maletas y te volvés", advirtió el seleccionador.

Agregó que "parece una verdad común" decir que uno prefiere esos errores en el amistoso y no en la cita mundialista, pero, enfatizó, "no tienen que pasar nunca, no tienen que pasar ni aquí, ni tienen que pasar en el Mundial”.

Dijo que hubo cosas que le gustaron del equipo y "otras que faltan" y explicó que en los partidos disputados con intensidad los jugadores deben controlar la pelota y pasarla porque cuando quieren hacer un tercer toque, enfrentan la presión rival.

"Hay que acostumbrarse a jugar de esa manera. Hay que entender que, más que nada, en la mitad de la cancha se juega, no hay tiempos, porque si yo rompo la presión del rival, es ahí donde me posiciono para poder atacar", sostuvo.

El seleccionador reconoció también que a la Albirroja le "faltó movilidad", "más seguridad" y eficacia en la tenencia de la pelota "para obligar a retroceder a Estados Unidos".