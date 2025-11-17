Cataluña y Palestina se enfrentan en un partido benéfico con 30.000 asistentes previstos

Se trata de la segunda parada de una gira de la selección palestina, que este sábado se midió a un combinado del País Vasco en un San Mamés con más de 50.000 personas en las gradas, en la que más allá de lo estrictamente deportivo, se pretende enviar un mensaje de solidaridad.

Por ello, la Federación Catalana de Fútbol puso a la venta las entradas con precios populares que oscilan entre cinco y quince euros, con el objetivo de llenar un estadio que ha estado rodeado de incertidumbre hasta dos semanas antes del choque.

Pese a todo, el seleccionador de Cataluña, Gerard López, ha confirmado este lunes, tras la protocolaria fotografía de los seleccionadores con el intercambio de camisetas, que ya se han vendido aproximadamente 26.000 de las 55.000 localidades disponibles.

"Teníamos prevista una asistencia de entre 20.000 y 25.000, pero esperamos llegar a 30.000. Inicialmente contemplábamos abrir solo la primera grada, aunque ya se está considerando habilitar parte de la segunda, el segundo anillo de Montjuïc, lo que sería lo ideal", ha explicado el preparador catalán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro tendrá una doble dimensión: solidaria y deportiva. En lo social, todo lo recaudado se destinará a la reconstrucción de Gaza, por lo que López ha animado a los aficionados a responder con "la compra masiva de entradas".

"El País Vasco dio ejemplo el pasado sábado en San Mamés. Estoy convencido de que mañana, en Montjuïc, viviremos una gran fiesta solidaria del fútbol catalán", ha añadido.

En lo deportivo, será el segundo partido de la selección catalana este año, tras imponerse 2-0 a Costa Rica en mayo, en el marco del 125º aniversario de la Federación Catalana de Fútbol.

En la convocatoria inicial anunciada el pasado jueves por el seleccionador Gerard López, el centrocampista del Barcelona Marc Bernal y doce jugadores de Primera División destacaban como principales atractivos.

Sin embargo, finalmente se cayeron dos nombres: los defensas Arnau Martínez y Álex Moreno. Ambos jugadores del Girona no formarán parte de la lista de 22 convocados, ya que su club, inmerso en la lucha por la permanencia, prefirió no asumir riesgos tras la lesión de Daley Blind, quien sufrió una contusión cervical en el entrenamiento del pasado viernes.

Para completar la convocatoria, Gerard López ha incorporado a los defensas Ilie Sánchez, actualmente en el Austin de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, y Arnau Campeny, del Europa de Primera Federación Española.