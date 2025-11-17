Colombia espera alargar su buena racha sin perder ante la irregular selección australiana

Los cafeteros vienen de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, un juego en el que dejaron muchas dudas en defensa y tuvieron muchas dificultades para anotar todas las oportunidades que crearon.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó tras el partido que a su equipo le faltó concretar "las llegadas claras" que tuvo y debe "ser más contundente y saber cerrar los partidos porque en el Mundial" no pueden suceder "este tipo de situaciones".

Ante Australia, el estratega espera seguir probando jugadores y estrategias de cara al Mundial de 2026, aunque no contará con una de sus figuras, el lateral derecho Daniel Muñoz, quien salió de la convocatoria por motivos familiares.

"Tenemos un partido dentro de tres días que es demasiado cerca. Los jugadores vienen muchos de Europa de mucha competencia y tratamos de dosificar las cargas para no tener ninguna sorpresa", señaló Lorenzo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, es posible que ante Australia aparezcan en el once titular futbolistas que no disfrutaron de minutos contra Nueva Zelanda, como el extremo Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA); el lateral Johan Mojica (Mallorca-ESP); los centrocampistas Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR); el goleador Luis Suárez (Sporting-POR), y el central Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Los 'socceroos', dirigidos por Tony Popovic, vienen de perder 1-0 con Venezuela en un partido en el que el estratega guardó a algunas de sus mejores fichas para enfrentar, justamente, a Colombia.

Este resultado es un fiel reflejo de su irregular momento, pues de los últimos tres encuentros perdió dos (con Venezuela y Estados Unidos) y ganó uno (con Canadá).

Los australianos, que también ya tienen su cupo asegurado al Mundial, tendrán en este juego a algunos de sus principales figuras con el portero Mathew Ryan, del Levante; el centrocampista Aiden O'Neill, del New York City, y el atacante Mohamed Toure, del Randers danés.

Igualmente estará el volante Connor Metcalfe, del St. Pauli alemán, quien se ha convertido en una de las principales figuras del equipo de Popovic gracias a su destacado nivel.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez. Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Australia: Mathew Ryan; Lewis Miller, Jason Geria, Milos Degenek, Cameron Burgess, Callum Elder; Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Ali Hassan Toure, y Mohamed Toure. Seleccionador: Tony Popovic.

Hora: 20.00 local (01.00 GMT del miércoles).