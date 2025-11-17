Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina: "Mañana será un día histórico"

"Estamos felices de estar en Cataluña. Estamos seguros de que mañana será un día histórico tanto para el fútbol palestino como para el catalán. Queremos enviar un mensaje muy fuerte desde Barcelona a todo el mundo sobre nuestra causa", señaló el preparador palestino.

Abu Jazar, que junto al seleccionador de Cataluña (región del noreste de España), Gerard López, posó sobre el césped del Estadio Olímpico Lluís Companys, el escenario del partido, para la tradicional foto con intercambio de camisetas, describió la situación del fútbol en Palestina como "muy dura" debido a los conflictos en Gaza y Cisjordania.

"Por los dos campeonatos en Gaza es imposible imaginar que el campeonato pueda volver este año, porque estamos hablando de una situación de guerra y genocidio que sigue, aunque haya un alto el fuego. En Cisjordania, los actos de la ultraderecha en los asentamientos ilegales dificultan la organización de competiciones", explicó.

Ambos seleccionadores posaron frente a 400 camisetas en recuerdo de árbitros y futbolistas fallecidos durante la guerra. Abu Jazar explicó que esta situación ha dificultado la convocatoria, en la que "únicamente" hay cuatro jugadores que actualmente compiten en Palestina.

"Es muy difícil que alguien salga de la región debido al control del ejército israelí, aunque algunos jugadores pudieron salir antes de la guerra y ahora se encuentran con nosotros en Egipto y otros países cercanos", añadió.

El resto de la selección está formada por futbolistas palestinos que continúan su formación y participan en campeonatos extranjeros, como en Egipto o Catar.

"Antes de la guerra teníamos varios jugadores en el campeonato local de Gaza, pero ahora dependemos de los que están fuera. La situación es muy complicada para todos los futbolistas palestinos", concluyó.