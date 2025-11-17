Fin de fiesta en La Cartuja

Tras superar con una goleada en Tiflis a Georgia (0-4) el mejor registro de su historia en partidos oficiales consecutivos sin perder, 30, Turquía es la última prueba para la selección española hasta igualar el récord de una selección europea, los 31 de la Italia de Roberto Mancini.

De momento, la clasificación de España para la gran cita en Estados Unidos, Canadá y México a la que acudirá como una de las grandes favoritas, es virtual pese a su pleno de triunfos y las exhibiciones ofrecidas. Hasta 19 goles a favor (3,8 por partidos) y ninguno en contra. Lo provoca la firmeza de su última rival, Turquía, que solamente cedió ante el poderío español.

Eso sí, lo hizo con estrépito. Un 0-6 en Konya, que convierte en trámite la última jornada. Un milagro impensable. Un resultado en contra de la selección del momento que nunca perdió por tanta diferencia en su país. Inconcebible para Luis de la Fuente y sus jugadores. También incluso para Turquía, que se jugará sus opciones mundialistas en la repesca.

Y es que si algo ha logrado De la Fuente es regularidad en el rendimiento del bloque, sean cuales sean los nombres. Si no dispone de capitanes como Dani Carvajal o Rodri, hace crecer a Pedro Porro y Martín Zubimendi. Si Pedri se cae por lesión, toma la batuta Fabián. Si se rebaja la pegada de los delanteros, aparece desde segunda línea Mikel Merino como máximo goleador. Si la pubalgia condiciona a Lamine Yamal y Nico Williams, se reivindican Ferran Torres y Álex Baena.

A siete meses del Mundial, De la Fuente tiene más que definida la convocatoria de jugadores que buscarán la segunda estrella. Hay poco espacio a una sorpresa. Dedos cruzados ante las lesiones y el regreso de jugadores claves. Sin seis titulares en Tiflis, que serían siete sumando la baja de última hora de Dean Huijsen, España se volvió a pasear. Con el liderazgo indiscutible como 9 de Mikel Oyarzabal el día que cumplía 50 internacionales, autor de ocho tantos en sus ocho últimos. Tres consecutivos marcando.

No habrá rotación masiva de De la Fuente en La Cartuja. En todo caso retoques. Pendiente de la evolución de Unai Simón, que acabó cojeando por un golpe en Georgia pero ha evolucionado bien. Si no juega para evitar riesgos innecesarios, sería David Raya el que ocuparía su plaza. La opción de que Dani Vivian entre por Pau Cubarsí en el centro de una zaga en la que vuelve a ejercer de líder Aymeric Laporte; la del recambio natural de Grimaldo por Cucurella en el lateral izquierdo.

Sumado a la opción de remozar el tridente ofensivo con nombres junto al referente Oyarzabal de Dani Olmo y Yeremy Pino, con ganas de volver a brillar en la selección. Un equipo instalado en una dinámica que logra que cualquier jugador, indiferentemente del momento que viva en su club, brille en la armonía del juego de la Roja, que golea y se divierte en cada partido.

El fin de fiesta de un 2025 en el que se escapó por penaltis la segunda Liga de Naciones, ante Portugal, pero un año que devolvió a España a la cabeza del ránking FIFA por su regularidad. Mientras otras grandes sufren la clasificación, se pasea alimentando su favoritismo. Lo tendrá que demostrar en marzo, ante Argentina, en la 'finalísima' como primer reto de un 2026 cargado de esperanzas.

Antes, recibirá a la Turquía de Arda Guler, Kenan Yildiz y Hakan Calhanoglu, baja de última hora. Una selección dirigida por el italiano Vincenzo Montella, que llega a Sevilla con ganas de revancha por la goleada recibida ante su afición. Un golpe de realidad el día que querían desafiar a la selección del momento. Un manotazo a su valentía.

Consciente de la dificultad de simplemente frenar a España, que no cae en partido oficial desde el 28 de marzo de 2023, como para aspirar a derrotarla por más de seis tantos para arrebatarle el liderato, Montella hasta medita conceder descansos a jugadores que tienen la amenaza de sanción sobre la cabeza.

Pierde Turquía a uno de sus referentes, Calhanoglu, que se dañó una muñeca en el triunfo ante Bulgaria de la última jornada (2-0), y también en el centro del campo a Yüksek, por sanción. Y corren riesgo de perderse la repesca Kenan Yildiz, Akturkoglu y Aydin, los tres apercibidos.

Sobre Arda Güler, el futbolista que con 20 años ha devuelto la ilusión mundialista a Turquía, recae el gran sueño turco. El objetivo de lograr la tercera presencia en un Mundial, 24 años después del inolvidable tercer puesto en la cita de 2002, cuando tan solo cedió en semifinales ante la Brasil de Ronaldo Nazario, queda destinado a la repesca.

En territorio español no hay espacio para la hazaña. Turquía cayó derrotada las cuatro ocasiones que visitó a España y solamente marcó un gol. Recibió diez. Un único triunfo turco en once enfrentamientos. En Estambul y en 1954. Otra época, tan distante en tiempo como fútbol de la actual.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Fabián, Mikel Merino; Ferran Torres o Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal.

Turquía: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Karazor, Salih Ozcan; Aydin, Arda Güler, Yildiz; y Aktürkoglu.