Gordillo y Jesús Navas, entre las nuevas 'Leyendas España' que recibirán sus dorsales

Sevilla (España), 17 nov (EFE).- Rafael Gordillo, Jesús Navas, Álvaro Negredo, Ángel Cuéllar, Javier López y Juan Velasco serán los nuevos futbolistas que recibirán la camiseta con el dorsal correspondiente al orden cronológico de su debut con la selección, acto que organiza 'Leyendas España' en Sevilla con motivo del partido que 'La Roja' jugará este martes en el estadio La Cartuja ante Turquía.